È arrivata il 17 gennaio in tutte le librerie italiane e sarà presentata ufficialmente domani, mercoledì 22 gennaio a Napoli, “FEELING. Pino Daniele” la nuova opera del giornalista, performer e autore Gianni Valentino, un racconto sonoro e appassionato, edito da Colonnese, che compone – attraverso 12 canzoni “indispensabili” (una per ogni mese dell’anno), – un particolarissimo jukebox, sorprendente e inedito mosaico della smisurata avventura creativa del musicista e cantautore napoletano scomparso dieci anni fa.

Il focus del libro di Valentino, che sarà presentato domani alle ore 18,00 presso l’Istituto “Diaz” di via Tribunali, a Napoli, nell’aula del Pino Daniele giovanissimo studente di Ragioneria, è multiplo: Pino compositore, Pino produttore, Pino pacifista, Pino autore di colonne sonore, Pino interprete d’ ‘a parlesia, Pino reporter e Pino fan delle parolacce poetiche. L’autore indaga retroscena ed errori lirici, portando a galla misteri di album e canzoni e curiosità artistiche mai rivelate prima, anche con la complicità, i commenti e le dichiarazioni di una serie di artisti e addetti ai lavori e amici di gioventù dell’artista scomparso il 4 gennaio 2015: tra gli altri, Tullio De Piscopo, Lino Vairetti, Gianni Guarracino, Corrado Rustici, Claudio Poggi, Phil Palmer, Antonio Capuano, Morgan, Mario Biondi, Fabio Massimo Colasanti, Peter Erskine, Augusto Guzzo, Benedetto Casillo, Dario Sansone, Luigi Filace, Peppe Galardo, Enzo Canoro, Peppe Lanzetta, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Raiz, Agostino Marangolo, Zulù, Tony Cicco, Carlos Valderrama, Enzo Gragnaniello, Fabio Concato, Blessed Madonna, Franco Faraldo.

«Fino a sei mesi fa non avrei immaginato mai di scrivere un libro su Pino Daniele», dichiara Gianni Valentino. «D’improvviso, una sera d’estate, ho iniziato a sentire che il libro era già pronto dentro me. Dovevo soltanto ascoltarlo e srotolarlo sui fogli in dodici capitoli. Era tutto scritto, tutto destinato. Pure le 12 canzoni prescelte. Quando scrivo non smetto di giocare. È una delle mie priorità. Il gioco stavolta era semplice, quasi scemo: se il 2025 è l’anno che vivremo nel ricordo speciale di Pino e della sua musica, allora che questo numero diventi un reale calendario amoroso per chi di Pino conosce più o meno già tutto quanto e per chi di Pino non sa granché. E anche per coloro che vogliono capire di più sulla sua scienza musicale. L’immaginazione mi ha fatto abbinare una canzone a ogni mese, come fanno i calendari top erotici: le lettrici e i lettori troveranno un brano emblematico per risalire alla sorgente della sua discografia. Sono presuntuoso, ne sono cosciente, però voglio ribadire che questa dozzina di pezzi è quella grazie alla quale si può realizzare un ritratto/cartografia per orientarsi nell’intera produzione di Pino Daniele. Per compiere questo viaggio, ho avuto il privilegio di percorrere le tante tappe in compagnia di una serie di artisti di cui riconosco l’estrema generosità. Desidero nuovamente ringraziarli per aver navigato al mio fianco tra Ca calore e Je so’ pazzo, Alleria e Chillo è nu buono guaglione, Toledo e Stella nera, Assaje e Via Medina, Stop Bajon e Gay Cavalier, Pigro e ‘O fra. Infine, se permettete, voglio pur’ i’nu poco ‘e mare … ‘mmiezz’ ô pane».