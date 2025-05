È morto a 66 anni Domenico “Gigi” Canu, chitarrista co-fondatore dei Planet Funk. La notizia è stata annunciata dalla band sui suoi canali social. “È con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile”, si legge nel post, pubblicato ieri, lunedì 26 maggio.

Canu era malato da qualche tempo. Nato a Napoli, nel 1999 aveva partecipato alla fondazione dei Planet Funk insieme ai tastieristi Marco Baroni e Alex Neri e al bassista Sergio Della Monica, scomparso nel 2018 a 58 anni.

La band elettronica era diventata famosa in tutto il mondo nel 2002 con l’album “Non Zero Sumness”, che conteneva alcuni grandi successi come “Chase the Sun”, “Inside All The People”, “Who Said” e “The Switch”. Alcune delle maggiori hit del gruppo erano frutto della collaborazione con l’inconfondibile voce del cantautore britannico Dan Black.

Lo scorso dicembre i Planet Funk hanno pubblicato il nuovo singolo “Nights in White Satin”, brano che ha segnato il loro ritorno sulle scene in occasione dei 25 anni di carriera.

