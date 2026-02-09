Icona app
Musica

Dove vive Laura Pausini, la super villa a due piani con interni total white, palestra e giardino


Dove vive Laura Pausini (credit AGF) tpi.it


Laura Pausini sta per calcare nuovamente il palco dell’Ariston, stavolta in qualità di co-conduttrice e affiancando Carlo Conti.

La sua carriera è sbocciata proprio su quel palco, nel lontano 1993, quando con il brano La Solitudine ha conquistato i cuori di tutta Italia e del mondo. L’artista di Faenza è infatti stata, negli anni, vincitrice di Grammy, Latin Grammy, Golden Globe, diventando a tutti gli effetti una delle voci più note a livello internazionale. Da sempre è comunque molto legata all’Italia e al paese di Solarolo, lì dov’è cresciuta, ma ha deciso di trasferirsi a Miami insieme al marito Paolo Carta e alla loro figlia Paola.

La casa da sogno di Laura Pausini

Molto riservata sulla sua vita privata e quotidiana, Pausini ha comunque reso noti sui social alcuni dettagli della sua casa. Abita infatti in una villa bellissima, posizionata in due piani, come si può evincere dalla grande scala in marmo curva che porta al secondo piano e che è diventata molto sfarzosa per via della presenza di una ringhiera in ferro battuto decorata con dei motivi floreali. A predominare è inoltre il colore bianco delle pareti, che sono arricchite da colonne e stucchi che corrono in tutte le stanze, ma anche dagli arredi e soprammobili di design.

laura pausini dove vive
Dove vive Laura Pausini (credit AGF) tpi.it

Nel grande salotto ci sono invece divani total white, ma c’è soprattutto un ambiente molto più luminoso che è reso accogliente da un caminetto, oltre che da un tappeto con motivi geometrici che gioca con l’effetto black&white. A completarlo ci sono anche foto e oggetti che richiamano gli hobby dei due coniugi, entrambi amanti di musica. Proprio per questo, l’artista ha appeso sulla parete accanto al pianoforte un suo ritratto, oltre che una chitarra bianca.

Nella dimora di Laura Pausini, di certo non manca inoltre una stanza dedicata alla palestra, dove lei si allena in vista dei tour mondiali con il suo tapis roulant. A fare da sfondo di questo ambiente è sempre il bianco, anche se il tutto è reso più rustico da una parete in mattoncini grezzi e da ampie vetrate che riempiono la camera di luce. Come si può evincere dalle foto pubblicate sui social, la villa della cantante ha anche un bellissimo giardino esterno che è circondato dal verde e in cui c’è inoltre un angolo dedicato al relax. Non mancano i divanetti bianchi, dove la Pausini si rilassa discostandosi dal caos lavorativo di tutti i giorni.


