Maneskin, il post di Damiano David su Instagram preoccupa i fan

Fan in allarme per Damiano David: il cantante dei Maneskin, infatti, ha pubblicato un enigmatico messaggio sui social che ha generato apprensione tra i suoi follower.

Il frontman della band, infatti, ha postato due immagini, una di lui in bianco e nero e un’altra che ritrae una maschera per l’ossigeno, scrivendo: “A volte è più difficile”.

Il post ha subito preoccupato i fan del cantante, preoccupati per la salute di Damiano David. “Se devi cancellare gli spettacoli, basta cancellarli. I tuoi fan capiranno al 100%. Niente vale la pena sacrificare la salute” ha scritto un utente.

E ancora: “Prenditi cura di te, dannazione” ha commentato una fan. “Pensa prima a te stesso. Chi ti ama davvero può solo capire, apprezzare e aspettare” è invece il pensiero di un altro follower.

“Vedo una maschera dell’ossigeno, per favore prenditi cura di te. Ti amiamo e vogliamo che tu viva a lungo” si legge tra i commenti al post.

“Questo tour è molto intenso fisicamente e moralmente, attenzione” è il monito di un altro fan dei Maneskin, preoccupato per le condizioni di salute del cantante.

Ma come sta Damiano David? In realtà non si hanno notizie di un suo problema di salute. Probabile, dunque, che il cantante sia solamente provato dai tanti concerti della band, attualmente in tour dopo la pubblicazione del loro ultimo album, Rush!, che ha ricevuto anche qualche stroncatura.