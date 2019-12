Brunori Sas: il nuovo album si chiamerà Cip e uscirà il prossimo 10 gennaio

Brunori Sas ha finalmente annunciato la data e il nome del nuovo album: si chiamerà “Cip” e sarà in uscita il prossimo 10 gennaio 2020.

“Le ragioni di questo titolo, almeno per il momento, vorrei tenerle per me. E non perché io sia malvagio (e lo sono), ma perché la scelta di un titolo sonoro nasce anche dalla voglia di lasciarvi uno spazio”, ha scritto il noto cantautore su Facebook.

“Mi piace l’idea che possiate trovarci un significato associandolo liberamente alle canzoni contenute nel disco e al pettirosso di copertina religiosamente dipinto da un artista che stimo tanto: Robert Figlia Robert Nero. Ovviamente sono disposto ad accettare le vostre critiche con calma e maturità, ma sappiate che se non vi piace questo titolo e soprattutto questa copertina siete delle brutte persone e non vi parlo più. Cip & love! D.”, ha concluso il cantautore calabrese.

L’album era stato anticipato lo scorso 19 settembre dal singolo “Al di là dell’amore”. Il 13 dicembre uscirà invece il secondo singolo dal titolo “Per due che come noi”.

Brunori Sas torna dunque a quasi tre anni dall’uscita del precedente album “A casa tutto bene”. L’album, prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori, e registrato tra la Calabria e Milano, contiene 11 tracce. Nel suo nuovo lavoro l’artista ha voluto cantare “dell’Uomo e non degli uomini”.

Qui il video ufficiale:

Sarà possibile preordinare il disco da oggi mercoledì 4 dicembre su https://isl.lnk.to/cip. I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in prevendita su www.brunorisas.it e www.ticketone.it.

Brunori Sas tour: le date

In occasione dell’uscita del singolo erano state annunciate le date del tour di Brunori Sas nei palasport, a partire da marzo 2020.

3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum

24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport

28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

5 aprile 2020 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Il testo di Al di là dell’amore di Brunori Sas

Questi parlano come mangiano

e infatti mangiano molto male

sono convinti che basti un tutorial per costruire un’astronave

e fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini

di donne e di uomini

e mentre il mio cuore trabocca d’amore

lungo le spiagge c’è un sogno che muore

come una notte golosa di sole

che ruba alla terra profumo e calore

il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore

ora porta spavento

spavento e dolore

ma vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo metterti a camminare

raggiungere la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo smettere di gridare

e raccontare il mondo con parole nuove

supplicando chi viene dal mare

di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

fra il bene ed il male

ma questi vogliono solo urlare

alzare le casse e fare rumore

fuori dal torto e dalla ragione

un branco di cani senza padrone

e fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere

che si parla di uomini qui

di donne e di uomini

e mentre il mio cuore trabocca d’amore

all’orizzonte c’è un sole che muore

stretto tra il cielo e la linea del mare

rosso di rabbia non vuole annegare

al soffio del vento che un tempo portava il polline al fiore

ora porta spavento

spavento e dolore

ma vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo metterti a camminare

raggiungere la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà bene

andrà tutto bene

tu devi solo smettere di gridare

e raccontare il mondo con parole nuove

supplicando chi viene dal mare

di tracciare di nuovo il confine fra il bene ed il male

se c’è ancora davvero un confine fra il bene ed il male

Difendimi al di là dell’amore, dell’amore

difendimi al di là dell’amore

al di là dell’amore