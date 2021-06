Il concerto di Bruce Springsteen a Broadway è vietato a chi si è vaccinato con AstraZeneca. L’evento “Springsteen on Broadway” in programma al St. James theater di New York non potrà essere visto da chi ha ricevuto Vaxzevria in quanto vaccino non autorizzato dalla Food and Drugs administration (l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ndr) negli Usa. Lo riporta il sito Deadline Hollywood.

Una decisione destinata a creare polemiche, soprattutto tra i tanti fan canadesi ed europei che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. Il Toronto Star ha titolato la notizia con un gioco di parole: “Burn in the U.S.A.”, parafrasando una delle canzoni più famose del Boss.

Sul sito web di “Springsteen on Broadway”, i protocolli da seguire: i membri del pubblico di età superiore ai 16 anni devono essere completamente vaccinati e a 14 giorni dalla dose finale di Pfizer-BioNtech, Moderna o Johnson & Johnson. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto vaccinato e devono inoltre fornire la prova di un test dell’antigene Covid-19 negativo eseguito entro 6 ore dall’inizio dello spettacolo, o di un test PCR Covid-19 negativo eseguito entro 72 ore dall’inizio dello spettacolo. Il sito indica inoltre che i requisiti per il vaccino vengono stabiliti “su richiesta dello Stato di New York”.