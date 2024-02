Battibecco in diretta tra due componenti de Il Volo: “Adesso mi sono rotto”

Battibecco in diretta per due componenti del trio Il Volo. Ospiti di Radio Number One, Piero Barone e Gianluca Ginoble si sono scontrati sulla cover del brano dei Queen “Who wants to live forever” che hanno proposto esattamente una settimana fa sul palco del Festival di Sanremo.

“È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci in maniera quasi troppo seriosa. In realtà possiamo essere anche altre cose, è bello che la gente abbia apprezzato”, ha detto Ginoble.

La spiegazione, però, non è piaciuta a Barone che ha subito interrotto il socio: “Ora mi son rotto un po’ le scatole… Quindici anni… Ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu vuoi essere altro? Continua a essere altro, non parlare per me”, lo ha rimproverato.

Ginoble ha provato a chiarire il senso del suo discorso: “Ieri sera hai fatto i Queen e la gente magari non se lo aspettava”. Ma Barone ha insistito: “Ma la fai al modo de Il Volo, parla al singolare, parla per te…”.

“Hai capito che ti voglio dire…”, ha provato a chiudere il discorso Ginoble. “L’essenza de Il Volo non potremo mai cambiarla e non vogliamo cambiarla però da qui inizia un nuovo percorso”.

