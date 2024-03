Fedez si congeda da Muschio Selvaggio ma il podcast continua: “Luis Sal sta registrando le nuove puntate”

Fedez e Muschio Selvaggio: “Luis Sal sta registrando le nuove puntate”

Lunedì scorso Fedez si è congedato da Muschio Selvaggio, il podcast al centro di una controversia con Luis Sal e che adesso potrebbe passare proprio nella mani dello youtuber.

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, infatti, il rapper aveva postato una stories sul suo profilo Instagram in cui dichiarava: “Muschio selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Muschio Selvaggio passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c***ioni”.

Successivamente, in un’altra storia, Fedez aveva precisato: “Mi autosmentisco, non è di Luis Sal: aspettiamo la magistratura”.

Ora, a fornire nuove rivelazioni sul caso è Fanpage. Secondo il sito, infatti, Luis Sal starebbe effettivamente lavorando al podcast.

“Dopo le vicende delle ultime settimane che hanno portato all’uscita dal progetto di Fedez, lo youtuber, che era rimasto in silenzio negli ultimi mesi dopo l’ormai celebre video di spiegazioni ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, sta lavorando a nuovi episodi di Muschio Selvaggio, da registrare nelle prossime settimane” si legge.

E ancora: “Non è ancora chiaro chi affiancherà Luis Sal alla conduzione, se tornerà suo fratello Martin e se cambierà l’impostazione del podcast”.

Un’indiscrezione che tempo fa era stata rivelata anche da Selvaggia Lucarelli che sui social aveva scritto: “Luis Sal, da quel che mi risulta, a breve torna con un podcast. E quel podcast potrebbe anche essere proprio Muschio selvaggio“.