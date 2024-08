Il nuovo sfogo social di Morgan: “Chi va in galera è figo e fa dischi, io invece non lavoro più”

Morgan: “Chi va in galera è figo e fa dischi, io invece non lavoro più”

Nuovo sfogo social di Morgan, finito nella bufera per il caso che lo vede implicato come presunto stalker dell’ex compagna Angelica.

Il cantante, infatti, ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui scrive: “Ma mi volete spiegare perché se qualunque cantante entra ed esce dalla galera fa figo e lavora e fa dischi e se io vengo semplicemente accusato da una fuori di testa che cerca visibilità io addirittura non posso più lavorare?”.

Il caso Morgan, intanto, è stato affrontato anche dalla sua ex compagna Asia Argento, in un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera, in cui ha dichiarato: “Non credo sia questione di genere: Marco è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento”.

“Pasolini, dipendente dal sesso, l’ha detto meglio di tutti: non sei tu, è come se ci fosse una persona accanto a te che ti dice di fare queste cose. Quando vedo quello che dicevo o facevo prima mi vergogno. Ogni sei mesi c’era una shitstorm: ma non ero io. Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti, ma se lui avesse avuto la grazia di desiderare di rimanere pulito non si sarebbe comportato in quel modo. Non lo sto giustificando: anzi forse pagare può essere l’unica cosa in grado di fermare il suo autolesionismo” ha aggiunto l’attrice.