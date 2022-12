E.T. all’asta: il modello del film di Spielberg in vendita per una cifra da capogiro

Il pupazzo meccanizzato dell’alieno E.T. del film capolavoro di Steven Spielberg verrà messo all’asta a Los Angeles: sabato prossimo, 17 dicembre, la Julien’s Auctions batterà al miglior offerente uno dei simboli della storia del cinema, per una cifra che si stima potrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di dollari. Il modello – fatto di duralluminio – è stato realizzato dal mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, ed è una straordinaria opera di meccanica: ha 85 punti di movimento che gli rendono possibile sbattere le palpebre e compiere rotazioni dell’addome attivati da cavi elettrici e meccanici. “Questo modello è veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria. Nulla di simile sarà mai più creato per un grande film, poiché non è più pratico in un’epoca di effetti generati al computer”, ha dichiarato ad Artnet News Jason DeBord, direttore operativo di Julien’s Auctions. Oltre alla scultura, il lotto in vendita comprende una rappresentazione digitale animata a 360 gradi del modello sotto forma di Nft, creata in collaborazione tra Julien’s Auctions, Rambaldi Studios e la piattaforma Web3 Tinam.

Drew Barrymore, la protagonista del film che ai tempi delle riprese aveva appena 6 anni, ha recentemente ammesso di aver creduto che il modello di E.T. fosse un vero alieno. “L’ho amato davvero in modo profondo”, ha detto durante un episodio di “The Drew Barrymore Show” in cui ha invitato per una reunion alcuni colleghi con i quali aveva lavorato al film, tra i quali K.C. Martel, Henry Thomas e Dee Wallace, che hanno ricordato come una volta avesse insistito che E.T. avesse una sciarpa nei giorni in cui faceva freddo sul set. L’asta si intitola “Idoli e icone” e comprende anche una serie di lotti iconici del clima, come la scopa Nimbus 2000 di Harry Potter nel film “Il prigioniero di Azkaban”, i guanti e i pantaloncini indossati da Robert de Niro in “Toro scatenato” e il bastone sacro di Mosè brandito da Charlton Heston nel film “I Dieci Comandamenti” del 1956.