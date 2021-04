Morta Milva, le cause della morte

Quali sono state le cause della morte di Milva? La cantante, scomparsa il 23 aprile 2021, è morta a causa di una “malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer” e non per Covid. A dirlo è stata la figlia della cantante Martina Corgnati in un’intervista al Corriere della Sera. La donna, una delle nostre più grandi voci e interpreti, soffriva da tempo, e dal 2010 si era definitivamente ritirata dalle scene, centellinando anche, pian piano che passavano gli anni le apparizioni pubbliche.

La malattia che l’ha colpita, secondo la figlia di Milva, sarebbe anche dovuta a una vita intensa e piena, e a quella che definisce “una stanchezza atavica”. Ma nonostante la malattia l’abbia portata negli anni a non pochi problemi fisici – problemi a cui aveva accennato anche quando annunciò il ritiro dalle scene, parlando di dolori e di una magia che era più replicabile -, la figlia spiega che la cantante “riusciva comunque a capire e a gioire”.

Chi era

Soprannominata “La Rossa” per il colore della sua chioma – Enzo Jannacci le scrisse anche una canzone con questo titolo – Milva ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo realizzando più di sessanta album. Nata a Goro, in Emilia Romagna, il 17 luglio 1939, nel corso della sua carriera ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, un record di presenze che detiene insieme a Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. Nel 2010, dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato (dopo Milva e dintorni del 1982 e Svegliando l’amante che dorme del 1989), intitolato ‘Non conosco nessun Patrizio’ e balzato immediatamente nella top 20 dei dischi più venduti in Italia, aveva annunciato il suo addio alle scene, dopo mezzo secolo di palcoscenico.

Potrebbero interessarti Quelli che il calcio: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 aprile Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi, 25 aprile 2021 Ascolti tv sabato 24 aprile: Sotto copertura, Amici, Dragon Trainer