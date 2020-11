Michelle Hunziker minacciata di morte: “Con la pistola fuori al teatro dove lavoravo”

Michelle Hunziker, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato una sua pessima esperienza del passato, quando un uomo l’ha minacciata di morte. “Ho avuto molti stalker”, ha precisato la conduttrice di All Together Now, “alcuni estremamente pericolosi”. E a tale proposito ha menzionato quella volta in cui un fan ha minacciato di ucciderla. “Uno era convinto che fossi la sua anima gemella e quando si è sentito rifiutare, mi ha avvertito tramite una mail che sarebbe venuto con una pistola fuori al teatro dov’ero in tournée. E così è stato, per fortuna io avevo avvertito la polizia”.

La Hunziker racconta che per ferirla hanno anche usato sua figlia Aurora. “Qualche anno fa, ho ricevuto una lettera di minaccia in cui mi chiedevano dei soldi altrimenti avrebbero acidificato Aurora. Ho stravolto la sua vita e le ho messo una guardia del corpo per proteggerla. Bisogna denunciare. Anche la violenza psicologica è devastante, sentirsi continuamente sminuite, non bisogna avvertirla come normalità. La cosa più importante è l’indipendenza”.

La puntata andata in onda sabato 21 novembre di Verissimo aveva come tema principale la violenza contro le donne e la Hunziker ha raccontato anche di quelle violenze psicologiche suite da parte degli uomini. “Basta guardare i numeri, la violenza fisica o psicologica ci accomuna tutte, purtroppo tutte o quasi ci siamo passate, la cosa tragica è che la viviamo come una normalità. Non ho mai sottovalutato la questione. Avevo la fortuna di potermi proteggere con una guardia del corpo. Nel 2005 non c’erano ancora leggi che ci potessero tutelare in questo senso, per questo è nata la fondazione insieme all’avvocato Buongiorno, per dare sostegno alle donne”, ha precisato la conduttrice svizzera.

