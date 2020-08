Michelle Hunziker chiede scusa dopo la foto sulla Scala dei Turchi: “Errore in buona fede”

Michelle Hunziker e la figlia Aurora nell’occhio del ciclone per una fotografia postata su Instagram. Mamma e figlia immortalate in uno scatto mozzafiato, ma che trasgredisce le regole: la Capitaneria di porto di Realmonte ha infatti avviato degli accertamenti dopo che la fotografia ha fatto il giro del web, immortalando mamma Hunziker e la giovane Ramazzotti in posa sulla Scala dei Turchi, il cui accesso è attualmente vietato. La showgirl ha poi chiesto pubblicamente scusa, pubblicando un’altra foto dalla Scala dei Turchi su Instagram e spiegando cos’è successo nella didascalia.

“Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi”, ha iniziato la Hunziker.

“Solo ora ho appreso che l’intera area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La Scala dei Turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia. Un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche!”, ha poi concluso la showgirl.

