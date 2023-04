“La nonnitudine è una cosa meravigliosa”, Michelle Hunziker fa un appello ai fan

“In questa nuova veste di nonnitudine, ho scoperto che l’Italia pullula di nonne 40enni ma c’è una sorta di tabù”: dopo la nascita del piccolo Cesare Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker è ufficialmente diventata nonna.

Su Instagram l’attrice e presentatrice ha rivolto un appello a tutte quelle che hanno vergogna a farsi chiamare “nonna”: “Insorgete, la nonnitudine è una cosa meravigliosa: è uno state of mind”. Ha poi inoltrato una richiesta alle sue follower: “Oggi la nonnitudine non ha a che fare con l’età anagrafica. Quindi taggatemi e mandatemi le vostre foto”.

In passato aveva ironizzato sulla sua situazione, postando una foto di sua madre: “Facciamo così, la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! va bene?”. Da quando la gravidanza di Aurora è stata resa nota, Michelle si è sempre mostrata entusiasta dell’arrivo del piccolo Cesare, durante le interviste o le ospitate. Oggi è una nonna orgogliosa e non perde occasione per trascorrere momenti di amore con il neonato.