Michelle Hunziker nonna scatenata: “Tutto pronto per accogliere Cesare”. Anche a casa sua

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio e Michelle Hunziker è diventata nonna. La conduttrice è quindi è pronta per accogliere anche a casa sua Aurora e il piccolo Cesare, al momento ancora ricoverati nella clinica in Svizzera.

Nonna Michelle ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra la cameretta destinata al nipotino. È tutto pronto: si vede una piccola culla bianca e il fasciatoio, con sotto un ripiano per mettere tutto ciò che serve per cambi, poppate e pannolini. C’è anche una tutina di ricambio.

“Anche qui dalle zie Sole e Cece e Nonna tutto pronto per Cesare”, questo il messaggio della conduttrice che non riesce a contenere la gioia di avere un nipotino.

Come aveva raccontato Aurora: “Mia madre non si tiene, è come se avesse un figlio lei. Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io: così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice”.

“Abbiamo tutto doppio: pannolini, aspiratori nasali, shampoo, forbicine… Ieri la guardavo e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla”, aveva aggiunto Aurora poche settimane prima del parto.