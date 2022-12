Michelle Hunziker in vacanza sulla neve con l’amica Serena Autieri. E spunta Tomaso Trussardi…

Vacanze sulla neve per Michelle Hunziker e l’amica Serena Autieri, con una presenza a sorpresa. Nelle storie pubblicate dall’attrice napoletana, compare anche Tomaso Trussardi, ancora una volta al fianco di Hunziker, a quasi un anno dalla separazione.

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”, aveva detto Trussardi in un’intervista a Il Corriere della Sera a novembre. Una volontà confermata lo scorso Natale festeggiato assieme all’ex moglie, con cui ha avuto due figlie. Adesso anche le vacanze sulle Dolomiti, dove Hunziker e Autieri stanno trascorrendo le vacanze, e forse il Capodanno insieme.

“Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”, aveva detto Trussardi nell’intervista.