La duchessa di Sussex Meghan Markle torna in tv: il 15 gennaio debutta su Netflix con una nuova serie | VIDEO

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, torna sul piccolo schermo. Come annunciato dalla piattaforma Netflix, la sua nuova serie “With Love, Meghan”, prodotta dall’ex star di “Suits” e moglie del principe Harry (quinto nella successione al trono britannico), debutterà il 15 gennaio 2025.

“Unendo istruzioni pratiche e conversazioni sincere con amici, nuovi e vecchi, Meghan condivide consigli e trucchi personali, abbracciando la giocosità sulla perfezione e sottolineando quanto sia facile creare bellezza, anche nell’inaspettato”, si legge nella descrizione della serie che andrà in onda su Netflix. “Lei e i suoi ospiti si rimboccano le maniche in cucina, in giardino e oltre, e vi invitano a fare lo stesso”.

Tra gli ospiti previsti figurano personaggi come Mindy Kaling, Roy Choi e Alice Waters, mentre sullo schermo appariranno anche prodotti del nuovo marchio American Riviera Orchard, fondato l’anno scorso proprio da Meghan Markle. La serie inoltre è in parte prodotta da Archewell Productions, l’azienda fondata insieme al marito Harry.