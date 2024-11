Max Pezzali e la birra con Mauro Repetto: “Il nostro legame è indistruttibile”

Max Pezzali e la birra con Mauro Repetto: “Nostro legame è indistruttibile”

Max Pezzali spegne le polemiche e si mostra sorridente mentre beve una birra con Mauro Repetto, fondatore ed ex componente degli 883.

Il tutto nasce dalla volontà del Comune di Pavia di assegnare a Repetto il “San Sirino”, onorificenza che Max Pezzali aveva già ricevuto nel 1995.

Pezzali, però, aveva diffidato il comune di Pavia ricordando, attraverso i legali Lucia Maggi e Domenico Capra, che “dopo un brevissimo periodo di tempo Repetto ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883”.

Ora a chiarire la questione ci ha pensato lo stesso Max Pezzali che sul suo profilo Instagram ha postato una foto che lo ritrae sorridente proprio al fianco di Mauro Repetto mentre i due bevono una birra in un pub.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙈𝙖𝙭 𝙋𝙚𝙯𝙯𝙖𝙡𝙞 (@maxpezzali)

Nella didascalia, il cantante ha spiegato che la diffida non era certo indirizzata all’amico ed ex collega: “Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita. Quello che sta venendo fuori in queste ore c’entra con delle questioni legali abbastanza di dominio pubblico che non coinvolgono Mauro, ma sono legate all’utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me”.

“Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre. A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film”.