Un tuono interrompe la diretta di Mattino Cinque: la reazione della giornalista

È diventata virale sul web la reazione spaventata della giornalista Alessandra Rolla durante la diretta di Mattino Cinque, interrotta da un tuono improvviso.

La reporter era in collegamento da Milano dove si trovava per fornire gli ultimi aggiornamenti sul caso del 17enne che ha sterminato la sua famiglia quando si è comprensibilmente spaventata per un tuono.

“Abbiamo sentito un tuono” ⛈️ pic.twitter.com/obfpYsDTiy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 3, 2024

È stata la conduttrice del programma, poi, a spiegare poi quanto accaduto: “Ecco, è stato un tuono, il tempo non è dei migliori. Lo spiego ai telespettatori visto che è stato un rumore forte”.