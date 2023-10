La morte di Matthew Perry ora diventa un mistero: “Il suo corpo non era impregnato d’acqua”

La morte dell’attore Matthew Perry ora diventa un mistero

La morte di Matthew Perry, avvenuta lo scorso sabato per presunto annegamento, ora diventa un mistero: ad avanzare dei dubbi sul decesso dell’attore di Friends è TMZ, la più importante testata di gossip americana.

“ll corpo di Matthew Perry non è rimasto a lungo nella sua vasca idromassaggio prima di essere trovato morto per un apparente annegamento… il che aggiunge uno strato di pesante mistero attorno alla sua tragica morte” si legge sul sito.

E ancora: “Fonti delle forze dell’ordine rivelano che il corpo di Matthew non era impregnato d’acqua quando i primi soccorritori sono arrivati nella sua casa di Pacific Palisades e lo hanno dichiarato morto sul posto”.

L’autopsia eseguita sul corpo dell’attore, inoltre, non ha permesso di stabilire con certezza le cause della morte, motivo per cui l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha richiesto ulteriori accertamenti. Bisognerà attendere ancora qualche settimana, infine, per il risultato degli esami tossicologici.

Intanto, i colleghi di Perry in Friends, ovvero Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, hanno rotto il silenzio e in una nota congiunta hanno espresso il loro dolore per la perdita dell’amico.

“Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo” si legge nella nota diramata dagli attori.