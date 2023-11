Morte Matthew Perry, è giallo sulle ultime ore: si indaga anche per rapina e omicidio

Morte Matthew Perry: si indaga anche per rapina e omicidio

Sta assumendo i contorni di un giallo la morte di Matthew Perry, il celebre attore di Friends trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio lo scorso sabato.

La polizia, intanto, alla luce del fatto che Matthew era “una celebrità”, ha aperto un’inchiesta preliminare indagando anche per omicidio e rapina nonostante non siano stati rilevati effrazioni o segni di lotta.

Ad alimentare sospetti e dubbi il fatto che il corpo dell’interprete non è rimasto a lungo nella jacuzzi. “ll corpo di Matthew Perry non è rimasto a lungo nella sua vasca idromassaggio prima di essere trovato morto per un apparente annegamento… il che aggiunge uno strato di pesante mistero attorno alla sua tragica morte” ha scritto il celebre magazine di gossip statunitense TMZ citando una fonte investigativa.

E ancora: “Fonti delle forze dell’ordine rivelano che il corpo di Matthew non era impregnato d’acqua quando i primi soccorritori sono arrivati nella sua casa di Pacific Palisades e lo hanno dichiarato morto sul posto”.

Come è morto, quindi, Matthew Perry? Un attacco di cuore? L’effetto di farmaci che lo hanno portato a perdere i sensi? Un guasto all’alimentazione elettrica della vasca?

Solo i risultati dell’autopsia, per i quali potrebbero volerci anche mesi, potrebbero chiarire le cause esatte del decesso del Chandler di Friends.

Intanto, sono state ricostruite le ultime ore dell’attore, il quale, dopo aver giocato a pickleball, si è immerso nella sua vasca idromassaggio.

Perry, che viveva da solo, aveva mandato l’assistente a sbrigare un paio di commissioni e quando questi è tornato era ormai già troppo tardi anche se, come rivelato da TMZ, il “corpo non era impregnato d’acqua”.

Un dettaglio, quest’ultimo, che aggiunge ulteriori interrogativi alla tragedia che forse, ma il condizionale è d’obbligo, si sarebbe potuta evitare per una manciata di minuti.