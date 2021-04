L’attrice Matilda De Angelis si racconta in un’intervista a Oggi. Parla di amore, del passato, del successo e della donna che vuole diventare. La 25enne bolognese, che ha letteralmente incantato il pubblico del Festival di Sanremo, definisce il fidanzato, il rapper William Mezzanotte, in arte Nayt, “una persona straordinaria”. Ma l’attrice ci tiene a precisare: “Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare?”.

La protagonista di “Leonardo” su Rai 1 si identifica con il personaggio di Caterina da lei interpretato: “Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla”. Al settimanale Matilda De Angelis spiega: “I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio”.

Sui suoi esordi artistici per le strade di Bologna e Amsterdam racconta: “Inutile romanzare: quando vieni da una famiglia molto umile come la mia e il lavoro ti casca in testa, lo fai anche per soldi”. E sulla sua battaglia per il cambiamento della narrazione della bellezza mostrandosi con brufoli e imperfezioni aggiunge: “Ho qualche cicatrice di cui vado fiera perché sono la narrazione della mia battaglia. Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così”.

