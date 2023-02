Marta Caterina Fiorentino, ovvero Marta Flavi, sposò Maurizio Costanzo alla fine degli anni Ottanta. Fu la terza moglie del giornalista, l’ultima prima di conoscere il grande amore della sua vita, Maria De Filippi. Il grande conduttore aveva avuto già due matrimoni, con Lori Sammartino e Flaminia Morandi.

“Avevo iniziato la storia con Maria, stavo parlando con lei dal mio ufficio, a un certo punto una terza voce si infila e dice: “Maurizio, sono Marta”. Non negai, ma passai una notte complicata. Finì male”, ricordava Costanzo, facendo riferimento alla fine del suo legame con Marta Flavi, perché nel frattempo aveva avviato una relazione con De Filippi. Un amore inizialmente clandestino. Poi i due si sposarono nel 1995 e Maria è stata la donna che gli è rimasta vicino fino all’ultimo.

Intervistata dal Corriere della Sera a seguito della scomparsa del grande giornalista, Flavi ha raccontato: “Tornata dall’America gli proposi di fare un programma sugli animali domestici. Lui mi disse: “Dopo il cane e il gatto di che parliamo?”. Era spiritoso”. Costanzo l’ha conquistata con “la sua parola”.

“Ho sposato Maurizio quando era la Televisione. Un giorno a Milano, a cena, mi presentò tutti insieme: Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Corrado con la moglie. Stavo per svenire. Aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: “Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia (la sua seconda moglie) e poi ti sposo”. È stato di parola”.

“Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più”, racconta ancora Marta Flavi.

Poi la separazione: “Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto. Quattro anni lunghi e dolorosi. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti perché eravamo troppo diversi”. Perché “lui concepiva la vita come lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose”, spiega Flavi. Con Maria De Filippi non ha avuto mai alcun rapporto. Anche se aggiunge che le dispiace molto per lei e per i figli. L’ex moglie di Costanzo spiega inoltre che non parteciperà ai funerali del conduttore, che si svolgeranno lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti di Roma: “Sarebbe poco elegante”.