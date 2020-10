Chi è Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni

Marina Di Guardo, chi è la mamma di Chiara Ferragni

Marina Di Guardo è la mamma dell’influencer Chiara Ferragni. Classe 1962, è nata il 29 ottobre a Novara. Ha 58 anni. Le passioni di Marina Di Guardo non sono lontane da quelle della figlia Chiara, che forse ha maturato il suo interesse per la moda proprio osservando la madre quando era piccola. Di Guardo infatti ha lavorato come vicedirettrice dello showroom Bluemarine a Milano, prima di dedicarsi al blogging e alla scrittura. Oltre che ad essere mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo ha avuto dallo stesso marito, Marco Ferragni, anche le figlia Valentina e Francesca Ferragni, la più giovane delle tre e l’unica che ha seguito le orme del papà diventando odontoiatra. Marco Ferragni e Marina Di Guardo si sono separati quando Chiara ha aveva circa 15 anni, un momento doloroso a cui la influencer accenna anche nel documentario sulla sua vita, Unposted.

La coppia però, nonostante la sofferenza legata alla separazione, ha recuperato negli anni un rapporto sereno, almeno stando a quanto si vede dalle immagini e filmati che i membri della famiglia condividono spesso su Instagram. Tanto che adesso sia le sorelle che la madre sembrano andare d’accordo anche con il figlio di 10 anni che Marco Ferragni ha avuto dalla nuova compagna. Dopo aver lavorato nello showroom di Bluemarine a Milano, Marina Di Guardo ha aperto un blog di viaggio “The Travel Passion”, in cui condivide sul web foto, racconti e notizie dei suoi viaggi. Nel documentario Unposted si vede come l’intera famiglia fosse appassionata di viaggi sin da quando Chiara Ferragni ha mosso i primi passi. Non solo, è possibile notare come proprio durante le vacanze Marina Di Guardo abbia abituato la figlia Chiara ad immortalare diversi momenti della vita privata attraverso video e immagini. Un’attitudine che ha fatto la fortuna della influencer.

La carriera da scrittrice

Nel 2012 la mamma di Chiara Ferragni ha esordito nella narrativa con il thriller L’inganno della seduzione, pubblicato dalla casa editrice Nulla Die. Sempre per lo stesso editore è Non mi spezzi le ali (2014). Nel 2015 ha pubblicato nella collana digitale ZoomFiltri di Feltrinelli, Bambole gemelle. Nel 2016 ha pubblicato per la Delos Books di Franco Forte l’ebook Frozen bodies. Del 2017 è il romanzo Com’è giusto che sia, pubblicato dall’Arnoldo Mondadori Editore. L’opera è stata definita dal critico Gian Paolo Serino come “la rivelazione dell’anno”. Dal 2019 è anche opinionista nel rotocalco televisivo Mattino Cinque su Canale 5.

