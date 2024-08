Il dramma di Mariah Carey, la mamma e la sorella muoiono nello stesso giorno: “Il mio cuore è spezzato”

La mamma e la sorella di Mariah Carey muoiono nello stesso giorno

Dramma per Mariah Carey, la quale ha annunciato che sua madre Patricia e sua sorella Alison sono morte entrambe lo stesso giorno durante il fine settimana.

“Il mio cuore è spezzato per aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno” ha dichiarato la cantante in un comunicato.

“Mi sento fortunata di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse – si legge ancora – Apprezzo l’amore, il sostegno e il rispetto di tutti per la mia privacy durante questo periodo impossibile”.

Al momento non è chiaro cosa abbia causato la morte di Patricia, 87 anni, e Alison, 67. Sposata con Alfred Roy Carey, Patricia era una cantante d’opera e vocal coach diplomata alla Juilliard. La coppia aveva avuto tre figli, Alison, Mariah e Morgan, e aveva divorziato quando Mariah aveva 3 anni.

Mariah Carey non ha avuto un rapporto semplice con la madre, così come con la sorella, come rivelato nel suo libro di memorie nel 2020 dal titolo Il significato di Mariah Carey.

Tuttavia, nonostante i rapporti difficili, la cantante aveva mantenuto i rapporti con entrambe tanto da duettare con la madre nel brano O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus inserito nel secondo album di Natale della cantante nel 2010.