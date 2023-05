Marco Predolin lascia l’Isola dei famosi, lo sfogo sui social: “Non è stata una mia decisione”

Marco Predolin lascia l’Isola dei famosi, lo sfogo sui social

Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Isola dei famosi per problemi fisici: il conduttore, però, si è sfogato sui social sottolineando che non è stata una sua decisione, ma bensì della produzione del reality.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Marco Predolin ha pubblicato un post in cui ha affermato: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!”.

Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Maria Predolin (@predolinofficiale)

Marco Predolin è il secondo concorrente a dover abbandonare il reality per problemi fisici. Anche la naufraga Claudia Motta, infatti, ha lasciato il programma dopo essere caduta dagli scogli.

“Claudia non è tra i naufraghi – ha annunciato Alvin nel corso della puntata in onda nella serata di lunedì 2 maggio – perchè durante un’escursione è stata vittima di una caduta, ci tengo a rassicurare che sta già meglio, è serena ed è tutto ok, solo che il parere dei medici è quello di non farla rientrare in gioco. Ufficialmente non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi”.