“Che ti farei a quella bocca”: Mara Venier bacia Claudio Baglioni a Domenica In

Un bacio davanti a milioni di telespettatori. Mara Venier interrompe l’intervista con Claudio Baglioni e bacia a sorpresa il cantante romano. Accade a Domenica In, dove Baglioni ieri ha presentato il film “Tutti su! Buon compleanno Claudio”, nelle sale cinematografiche tra il 15 e il 17 maggio, per celebrare i 55 anni di carriera.

L’autore di “Questo piccolo grande amore” ripercorre gli inizi della sua carriera e il rapporto con i suoi genitori. “Ho iniziato per caso a fare questo lavoro, ero in pizzeria e non volevo essere indifferente agli occhi di tutti”, ricorda il cantante. Tra un padre “appassionato di boxe” e una madre “donna di chiesa”, “potevo diventare pugile, sacerdote o un prete che menava”, scherza. Il padre lo portava “nelle palestre più inverosimili a vedere riunioni di pugilato avevo 8 anni” ma “a 4 anni mi hanno regalato una fisarmonica e io andavo per case a suonare e prendevo come compenso una patata o un’arancia, avevo la faccia di bronzo. La prima canzone ancora giovanissimo fu ‘Una casetta in Canadà’ cantata su una sedia”.

Durante l’intervista, la conduttrice si avvicina a Baglioni, seduto allo sgabello. “Ma quella bocca che hai… cosa ti farei a quella bocca”, gli dice. Il cantante replica divertito: “Ed è mia, che non si dicesse che è rifatta”. Poi il colpo di scena, con il bacio in diretta. Al termine dell’intervista un altro siparietto. Ancora una volta Mara si alza e si avvicina al cantante e lo rassicura: “Tranquillo non ti bacio”. Ma questa volta è Claudio a farsi avanti e ricambia il bacio di prima.