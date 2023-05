Manuela Moreno: “Per me Galliani ha perso 14 chili. Fabio Fazio una perdita per la Rai, ma si vive anche senza”

“Sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi”. Così è iniziata la storia tra Manuela Moreno e Adriano Galliani, raccontata negli scorsi giorni dall’ex dirigente del Milan. Una rivelazione che ha fatto discutere, nonostante riguardi una relazione risalente al 1999. “Il Tg2 mi aveva mandato a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, noiosissima, sono capitata seduta vicino a lui”, ha raccontato la conduttrice del Tg2 Post al Corriere della Sera, ricordando che la storia “più o meno sarà durata un anno”.

Prima di rispondere alle domande, anche Manuela Moreno ha voluto chiamare il suo ex compagno, come aveva fatto lo stesso Galliani nella sua intervista ad Aldo Cazzullo. “Pronto, Adriano? Posso raccontare ancora qualcosa di noi? Sì? Perfetto, ciao ciao”, lo scambio riportato dall’intervistatrice, Giovanna Cavalli, seguito dalla domanda: “Che altro voleva sapere di questa storia vecchia come il cucco?” Il flirt finì perché lo vide “con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui”. “Non gliel’ho perdonata e l’ho mandato a quel paese. Per tre mesi mi chiamava ogni sera, cantandomi Renato Zero. Io lo ascoltavo e ce lo rimandavo”, ha raccontato. Quando stavano insieme andavano anche allo stadio. ““Qualche volta, per Milan-Roma, io tifavo giallorosso. In quel periodo frequentavamo spesso Naomi Campbell, che stava con Briatore. Ci siamo confidate. Ricordo una festa per il suo compleanno. Mi scrisse un biglietto: ‘Grazie per essermi stata vicina, sei una vera amica’”. Per lei, l’uomo del calcio di Berlusconi si era anche messo a dieta: “è dimagrito di 14 chili, da 90 a 76”. Altri fidanzati famosi? “Mah.. spero che adesso non si faccia vivo, sennò diventa una serie per Netflix”.

La giornalista (con un “contratto base da vicecaporedattore, per ogni puntata prendo 30 euro lordi extra”) ha detto di non aver ricevuto alcuna chiamata per condurre Agorà: “sono pronta, anche se sono felice dove sto. Il mio ex direttore Gennaro Sangiuliano non voleva perdermi: ‘La Moreno adda murì a Post’”. Riguardo il caso Fazio, ha definito l’addio alla Rai del presentatore di Che tempo che fa una “perdita” anche se “si vive anche senza di lui”. “Lo conosco da quando lavoravo alle tv private e lui faceva l’imitatore, magari avrà budget più interessanti”, ha affermato, dicendo che lo seguirà “con molto interesse su Nove”.