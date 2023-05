Chi è Manuela Moreno, l’ex compagna di Adriano Galliani: “Lo mandai a quel paese”

Chi è Manuela Moreno, l’ex compagna di Adriano Galliani

Chi è Manuela Moreno, l’ex compagna di Adriano Galliani? Di lei ha parlato lo stesso dirigente sportivo in un’intervista al Corriere della Sera.

Ricordando un aneddoto di quando era in Ucraina per prendere Shevchenko per conto del Milan ed era assediato dalle prostitute che volevano entrare nella sua camera di albergo, infatti, l’attuale ad del Monza ha affermato: “Passai la notte al telefono con la donna di cui ero innamorato. Era Manuela Moreno, la giornalista tv. Poi però mi ha lasciato”.

Dichiarazioni alle quali la stessa Manuela Moreno ha successivamente replicato: “Sono passati cent’anni, ancora parla di me, lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo nel 1999, ci siamo visti per meno di un anno”.

Biografia

Nata a Roma l’11 luglio 1966, Manuela Moreno dopo aver iniziato a lavorare in diverse emittenti televisive locali, nel 1992 viene assunta al Tg1 dove cura diverse rubriche, tra cui Italia sera e Prima – La cronaca prima di tutto.

Dieci anni dopo passa al Tg2 lavorando prima alla redazione Cultura e spettacolo e poi alla redazione esteri, di cui è vice-caporedattrice.

Nel ruolo di inviata, ha coperto numerosi avvenimenti di cronaca tra cui l’attentato alla maratona di Boston del 2013 e quelli alla sede di Charlie Hebdo e al Bataclan, entrambi avvenuti nel 2015 a Parigi.

Nel 2013 diventa corrispondente dagli Stati Uniti, mentre, una volta tornata in Italia, conduce l’edizione delle 20.30 del Tg2, incarico abbandonato per condurre TG2 Post, il programma d’approfondimento in onda su Rai 2 subito dopo l’edizione serale del telegiornale.

Vita privata

Detto della relazione con Adriano Galliani, Manuela Moreno è molto riservata per quello che riguarda la sua vita privata. In un’intervista rilasciata ad Affaritaliani nel 2021, però, la giornalista aveva rivelato: “Ho un compagno che però non vive a Roma e quindi riusciamo a vederci solo nei weekend. Cerchiamo di recuperare durante le vacanze”.

La reporter ha un profilo Instagram seguito da oltre 70mila follower. Nel 2016 ha partecipato alla prima edizione del reality condotto da Milly Carlucci Notti sul ghiaccio in coppia con Fabrizio Pedrazzini.