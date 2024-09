È morta l’attrice britannica Maggie Smith, volto di “Downton Abbey”

È morta all’età di 89 anni l’attrice britannica Maggie Smith, due volte premio Oscar e volto, tra le altre cose, della serie tv Downton Abbey.

Nata a Ilford, nell’Essex, il 28 dicembre 1934, l’attrice nella sua lunga e fortunata carriera oltre ai già citati Oscar ha vinto tre Golden Globe, cinque premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e un Tony Award per il suo lungo impegno in campo teatrale.

Dopo aver intrapreso la carriera di attrice teatrale, facendosi notare come interprete shakespeariana, si trasferì negli Stati Uniti dove si dedicò esclusivamente al cinema.

Prese parte a numerose pellicole, anche se la parte che la consacrò fu quella di Desdemona in Otello, film di grande successo dove affiancò Laurence Olivier e per la quale ottenne la prima di una lunga serie di candidature agli Oscar.

Nel 1970 vince il suo primo Oscar come Miglior attrice protagonista per l’interpretazione nella pellicola La strana voglia di Jean. Successivamente prese parte a film quali In viaggio con la zia, Invito a cena con delitto e Assassinio sul Nilo.

Nel 1979 vinse il suo secondo Oscar, questa volta come Miglior attrice non protagonista, per la sua interpretazione in California Suite.

Tra le altre pellicole di successo a cui ha preso parte si ricordano Camera con vista, Hook – Capitan Uncino, Sister Act – Una svitata in abito da suora e Sister Act 2 – Più svitata che mai.

Negli anni Duemila, inoltre, Maggie Smith prende parte, nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt, alla fortunata serie di film dedicati a Harry Potter. Dal 2011, inoltre, fa parte del cast della serie tv Downton Abbey dove interpreta il ruolo di Violet, Contessa Madre di Grantham.

Maggie Smith è stata sposata due volte: la prima nel 1967 con l’attore Robert Stephens, dal quale ha avuto due figli, Chris Larkin e Toby Stephens. Dopo aver diroziato da Stephens, si risposa con il drammaturgo Beverley Cross, morto nel 1998.