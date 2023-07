Continua a destare preoccupazione tra i fan la salute di Madonna, ricoverata nei giorni scorsi in terapia intensiva. La cantante è ora tornata a casa, dopo il ricovero d’urgenza per una grave infezione batterica, ma è ancora troppo malata per alzarsi dal letto nel suo appartamento di New York. Secondo fonti vicine alla popstar citate da Tmz, Madonna vomiterebbe di continuo e sarebbe fortemente debilitata.

In forte dubbio al momento il tour mondiale che avrebbe dovuto celebrare i 40 anni di carriera dell’artista, anche se lei sarebbe intenzionata a confermare gli impegni. La 64enne è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi dalla famiglia ed è rimasta alcuni giorni in terapia intensiva. Madonna ha avuto a che fare con la febbre per più di un mese prima del suo ricovero in ospedale, ma l’aveva nascosta perché “temeva che se avesse cercato cure mediche, avrebbe potuto mettere a repentaglio il tour, per il quale ha lavorato duramente nelle ultime settimane”. Il ritardo nelle cure ha così peggiorato l’infezione.

Madonna già giovedì è tornata a casa, ma secondo quanto riporta Tmz, “ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo”. “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che modo sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio”, ha raccontato un’amica della popstar. Il primo concerto del tour è previsto per il 15 luglio, ma a questo punto è probabile che slitti, per concedere alla cantante un periodo di riposo.