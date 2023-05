Luca Bizzarri contro Benedetta Rossi: “È una potente che sta frignando”

Continuano le polemiche sulle parole di Benedetta Rossi. Lo sfogo della food influencer contro la “critica culinaria snob con offese incluse” ha sollevato un polverone sui social, spingendo personalità come Antonella Clerici a prenderne le difese. Altri, come Luca Bizzarri, sono invece più scettici.

Secondo il comico, in tutta questa vicenda sembra venuto a mancare il “senso della misura”. In una puntata del suo podcast “Non hanno un amico”, Bizzarri ha inoltre osservato che “chi riesce a mobilitare così tanti follower è di per sé una ‘persona potente’”.

“Non conoscevo Benedetta Rossi, quando avevo sentito di una Benedetta che vendeva tantissimi libri pensavo alla Parodi. Poi ho capito che Benedetta Rossi è in realtà una Ferragni del cibo, che ha fatto della cucina a basso costo il suo core business. Tant’è che solo io ero ignorante come una capra, che i suoi follower sono a milioni”, ha esordito l’ex co-conduttore de Le Iene. “Ho visto il suo ultimo video, molti minuti in cui lei risponde ai suoi hater e a chi la insulta con le lacrime appese agli occhi e io ho detto: ‘Guarda te, se la devono insultare’. Saranno delle cose tremende, ho pensato e lei: ‘mi hanno detto utilizza il tonno in scatola’, ‘mi hanno detto che uso la pasta sfoglia pronta’. Avevo capito che l’avessero insultata. Perché a me, quando mi insultano, mi dicono che sono una merda”, ha aggiunto.

“Chiariamoci. Quelli che stanno sui social come me o come Benedetta lo fanno per due motivi: perché siamo degli esibizionisti e perché stare sui social ci aiuta a comprare le sigarette. Benedetta, partendo da un blog, è arrivata a essere una che se va in Mondadori e chiede una pedicure e un vodka tonic le arrivano in 30 secondi…” In conclusione, ha continuato l’attore del duo Luca&Paolo, ”quella potente è lei, chi dovrebbe frignare è chi inconsistente numericamente. Io che tengo sempre per il più scarso, non tendo a schierarmi. La più forte, in questo caso sta frignando”.