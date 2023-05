Benedetta Rossi furiosa sui social: “Sono riusciti a farmi inca**are, è stato superato il limite” | VIDEO

Benedetta Rossi furiosa sui social, lo sfogo della conduttrice | VIDEO

Benedetta Rossi furiosa sui social: la conduttrice e food blogger, infatti, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si è scagliata contro gli hater colpevoli, con i loro commenti e insulti, di rendere la sua community un ambiente “tossico, squallido e disgustoso”.

“Questa volta sono riusciti davvero a farmi incazzare” ha esordito la presentatrice sottolineando che “è arrivata l’ora di mettere dei paletti”.

“Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento – scrive Benedetta Rossi – Ormai dopo oltre un decennio sul web sono abituata, ma quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione”.

Lo sfogo della food blogger continua: “Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo. Ultimamente è arrivata la tendenza della ‘critica culinaria snob con offese incluse’, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views”.

“Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso. Forse è ora di smetterla! Scusatemi tanto per lo sfogo…ma quanno ce vó ce vó” conclude Benedetta Rossi.