Luca Argentero: “Non sapevo recitare, mi sceglievano perché dopo il Grande Fratello ero molto popolare”

Luca Argentero: “Dopo il Grande Fratello non sapevo recitare”

L’adolescenza, i provini per il Grande Fratello, il rapporto con la moglie e la carriera: è un Luca Argentero a tutto tondo quello che si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

L’attore ha raccontato che da giovane era un po’ nerd prima della trasformazione: “Poi, come spesso succede, arriva quella famosa estate in cui parti per le vacanze e torni più alto di dieci centimetri e con qualche muscolo che prima non c’era”.

A quel punto le ragazze, che prima non lo consideravano “hanno fatto in tempo a cambiare idea. Sono diventato più intraprendente e meno timido. E ho recuperato”.

Nel corso dell’intervista, l’interprete ha anche rivelato di aver giocato a tennis fino a 15 anni: “Sono cresciuto con il mito di Agassi, mi vestivo come lui, con degli agghiaccianti scaldamuscoli fucsia che mi sembravano favolosi”.

L’alpinismo, invece, fa parte della sua famiglia: “Mio zio guida alpina, come il nonno, papà maestro di sci, non ho grandi imprese da raccontare, però, tra gli oltre 4mila metri ho scalato il Gran Paradiso e il Monte Rosa, mi mancano il Bianco e il Cervino, prima o poi li affronterò”.

La carriera di attore inizia grazie al Grande Fratello: “Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì”.

Poi la fiction Carabinieri, nonostante non sapesse recitare: “Era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza”.

Luca Argentero, poi, racconta come ha conquistato la moglie Cristina Marino, conosciuta a Santo Domingo, sul set di Vacanze ai Caraibi: “Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa”.

E sui suoi progetti futuri l’attore rivela: “Prima o poi scalerò il Bianco, non è impossibile. Non subito però. Io e Cristina abbiamo fatto due figli in tre anni, ora siamo concentrati al 99 per cento sul nostro essere genitori, che è un’esperienza stancantissima e bellissima, per noi resta solo l’altro uno per cento, ma va bene così”.