Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: le parole sulla moglie e le reazione del conduttore

Luca Argentero geloso di Stefano De Martino: le parole sulla moglie

L’attore Luca Argentero ha rivelato di essere geloso della moglie Cristina Marino e dei like che l’attrice mette alle foto del conduttore Stefano De Martino.

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, ha rivelato di quanto sia infastidito dalla moglie quando giustifica i like a De Martino dicendo che le “piacciono le sue foto”.

Alla domanda di Cattelan se Cristina Marino abbia smesso di mettere like a De Martino, Luca Argentero ha risposto: “No, lei si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici. Ma in modo univoco, solo per loro”.

“Dice: ‘E’ una bella foto’. E’ quello che mi dà più fastidio. Con tutto il rispetto per Stefano, che è un amico e una persona estremamente simpatica e alla mano, ma non fa sempre delle belle foto almeno quando è nudo e unto”.

L’attore ha quindi aggiunto: “Io da cultore della bella fotografia… Spesso non sono delle belle foto, è bello lui. Questa disonestà intellettuale di mia moglie che mi dà fastidio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Luca Argentero, poi, ha parlato del rapporto con gli anni che passano: “Non sono particolarmente vanitoso però vedo lo scorrere del tempo”.

Sua moglie, però, lo tiene d’occhio: “Ho una moglie che tra le altre cose fa la personal trainer. Quindi di fatto la forma fisica a casa nostra è un po’ un tema. Quando mi lascio un po’ andare, vengo subito redarguito. Io sono tendenzialmente pigro e mi piacerebbe svaccare molto di più, invece lei mi aiuta a non lasciarmi andare. Cosa che sarebbe deleteria con il passare degli anni, ho anche problemi di schiena. Quindi sono contento avere qualcuno che mi stimola”.

E Stefano De Martino come ha reagito alle parole di Luca Argentero? Non ha commentato ma ha messo like al video che riprendeva le parole dell’attore nel podcast.