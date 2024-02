Chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero (ospite a Sanremo 2024)

Chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero (ospite a Sanremo 2024)? Cristina Marino è un’attrice italiana, ma il suo nome è da anni associato a quello di Luca Argentero, suo compagno di vita, con il quale ha avuto due figli: Nina Speranza e Noè Roberto. Ma conosciamo meglio la moglie di Luca Argentero (il matrimonio è stato celebrato il 5 giugno 2021). Classe 1991, Cristina Marino è arrivata al cinema per la prima volta con il film Amore 14, tratto dal romanzo di Federico Moccia, dove ha interpretato il personaggio di Stefania.

Importante è stato il set di Vacanze ai Caraibi – Film di Natale, perché è stato allora che ha conosciuto Luca Argentero. Figlia di papà siciliano e mamma pugliese, Cristina è nata e cresciuta a Milano e, sin da piccola, ha lavorato come testimonial per alcune campagne pubblicitarie, intraprendendo presto la carriera di modella. Dopo Amore 14, è arrivato il film Casa & Bottega, Un Passo dal Cielo, Una grande famiglia e poi Vacanze ai Caraibi.

Nel 2018, Cristina ha poi preso parte alla seconda stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Inoltre, la Marino ha preso parte come concorrente al programma “Dance Dance Dance”, il reality show sulla danza prodotto da Fox dove otto coppie famose si sfidano a colpi di coreografia.

La storia d’amore

Quando è iniziata la storia d’amore tra Luca Argentero e la moglie Cristina Marino? Tutto è iniziato nel 2016, quando erano entrambi sul set di Vacanze ai Caraibi. Il film ha permesso loro di conoscersi, ma in quel momento Argentero stava vivendo una crisi matrimoniale, poiché era ancora sposato con Myriam Catania. Cristina ha sempre dichiarato di non essere stata lei il motivo della loro rottura, ma che la crisi era già in corso quando i due si sono conosciuti.

La prima uscita pubblica di Cristina e Luca è avvenuta a settembre 2017. “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene”, così aveva dichiarato Luca Argentero, come riporta Vanity Fair, qualche tempo prima del matrimonio. Poi, ha aggiunto: “Io e Cristina abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.

Infine, ospite a Verissimo a settembre 2019, l’attore torinese aveva spiegato: “Stiamo insieme da 4 anni, quindi è normale pensare di volersi sposare, mettere su famiglia e anche di riprodurmi. Ne parlo un po’ scherzando sennò mi imbarazzo troppo”. Il 5 giugno 2021 poi il matrimonio a Città della Pieve, dove risiedono da tempo.

L’ex moglie

Prima di sposare Cristina Marino, Luca Argentero ha avuto un altro matrimonio. Nel luglio del 2004 si è infatti fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania; dopo 5 anni di fidanzamento, il matrimonio nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016.