Lol 2, le anticipazioni sulla seconda stagione: ecco i nomi dei comici. Tutte le indiscrezioni

“Lol – Chi ride è fuori” è stato un vero successo. Il programma di Amazon Video con protagonisti 10 comici che si sfidano a colpi di battute ha fatto impazzire l’Italia. Tanto che la produzione del nuovo programma con Fedez e Mara Maionchi sta pensando a una seconda edizione. Ma chi saranno i nuovi comici di Lol 2?

Secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, nella nuova stagione del programma nel cast ci saranno nomi da sogno. Il Messaggero ha pubblicato il totonomi: da Corrado Guzzanti, Claudio Bisio, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto. Con loro pure Virginia Raffaele, Ale e Franz, Debora Villa, Lucia Ocone, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Fabrizio e Claudio de ‘Le Coliche’.

Ma non solo. Nei giorni scorsi si è parlato anche di Nino Frassica. Il comico ha confermato che per ora non c’è stato nessun contatto anche se gli piacerebbe molto partecipare a Lol 2.

