Lisa Marie Presley, “il corpo del figlio morto in casa per due mesi”

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, nel 2020 ha vissuto una tragedia senza precedenti con la morte del suo amato figlio Benjamin Keough. Recentemente, sua figlia Riley Keough ha rivelato nell’autobiografia “From Here to the Great Unknown” dettagli scioccanti sull’elaborazione del lutto da parte di Lisa Marie, svelando che la madre tenne il corpo di Benjamin in casa per ben due mesi, conservato con del ghiaccio secco.

Benjamin Keough, 27 anni, si suicidò nel 2020, lasciando Lisa Marie devastata. La difficoltà nel superare la perdita fu così intensa che decise di tenere il corpo del figlio in casa. “Ci dissero che se fossimo stati in grado di occuparci del corpo, avremmo potuto tenerlo a casa”, ha scritto Riley. Lisa Marie desiderava avere il tempo necessario per dire addio a suo figlio, proprio come aveva fatto con suo padre, Elvis Presley.

Nel libro, Lisa Marie ha raccontato dettagliatamente il periodo in cui il corpo di Benjamin fu tenuto in una camera separata della sua casa. “Nello Stato della California non esiste una legge che imponga di seppellire immediatamente una persona”, ha scritto. Riley Keough ha quindi descritto anche come trascorreva del tempo con il fratello defunto, sedendosi accanto a lui. “Per mia madre era molto importante avere tutto il tempo per dirgli addio”. Alla fine, sia Lisa Marie – morta nel 2023 – sia Benjamin sono stati sepolti insieme, un gesto che sottolinea il legame profondo che c’era tra madre e figlio.