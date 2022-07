Un indizio significativo potrebbe portare a rivelare l’identità del misterioso rapper Liberato. Un caso musicale che ci accompagna da anni quello del cantante napoletano, che come saprete non si è mai mostrato in volto. Una svolta potrebbe arrivare grazie alla SIAE, secondo quanto riporta il sito The Pipol Gossip. Chi si nasconde dietro lo pseudonimo di Liberato e quella riconoscibilissima felpa con il cappuccio?

Nel corso del tempo si sono fatte tante ipotesi, a cominciare da Livio Cori, ex fidanzato di Anna Tatangelo, o ancora Emanuele Cerullo, o Wad. Indiscrezioni poi tutte smentite. Ora viene avanzato un nome inedito, che sarebbe, secondo queste indiscrezioni, quello del rapper di Tu t’e scurdat ‘e me. Si tratterebbe di Gennaro Nocerino. Come detto, il nome sarebbe spuntato fuori grazie alla SIAE e ad alcuni documenti presenti sul sito. Si tratta di un producer napoletano che sul sito della Siae compare come autore della canzone Future Romance. Lo stesso brano, su YouTube, è opera di Liberato.

Dall’anno del suo debutto con Nove maggio, il 2017, Liberato è diventato uno dei rapper più amati in Italia. Una fama accresciuta, oltre ovviamente per la qualità delle sue canzoni, anche per l’alone di mistero intorno alla sua figura. Ora al suo nome potrebbe finalmente essere associato un volto. D’altronde già in passato i fan avevano sospettato di Nocerino, arrivando a mettere a confronto due live dei cantanti. Per molti le loro voci erano davvero assai simili. Ora questo nuovo tassello sembra fare ulteriore luce sulla reale identità di Liberato.