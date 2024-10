È morto Liam Payne, ex cantante degli One Direction

È morto, all’età di 31 anni, il cantante Liam Payne, ex componente della band degli One Direction: l’interprete è precipitato dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires.

Il corpo del cantante è stato ritrovato senza vita nel cortile interno dell’albergo: non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario.

Liam Payne che si trovava in Argentina in vacanza con la fidanzata Kate Cassidy poco prima della tragedia era stato visto dare in escandescenza nella lobby dell’hotel.

Secondo quanto scrive il Daily Mirror il 31enne era “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”: Payne avrebbe scagliato un computer nella hall dell’albergo e poi preso a calci alcune sedie, prima di essere bloccato e riportato nella sua stanza di albergo.

Il personale medico di Buenos Aires è arrivato poco dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 17 locali di mercoledì 16 ottobre: “È caduto da una altezza di 13 o 14 metri, le sue ferite erano troppo gravi affinché potessimo salvarlo”.

Il cantante e gli One Direction sono diventati famosi nel 2010 grazie al talent show X Factor: Payne, che aveva partecipato alla trasmissione già due anni prima, ma fu scartato, viene inserito dal giudice Simon Cowell in una band composta da Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan.

Il gruppo ben presto diventa una delle boy band più famose di sempre fino al 2015, anno in cui il gruppo si scioglie. Liam Payne ottiene un enorme successo anche da solista con il singolo Strip That Down.

In un’intervista rilasciata alcuni dopo, il cantante aveva rivelato la sua dipendenza da alcol e droghe che spesso lo portavano a “indurlo a pensieri suicidi”.