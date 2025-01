È morta l’attrice Leslie Charleson, la cardiologa Quatermaine di “General Hospital”: aveva 79 anni

È morta l’attrice Leslie Charleson, la cardiologa di “General Hospital”

È morta all’età di 79 anni l’attrice Leslie Charleson, nota soprattutto per il ruolo della cardiologa Monica Quartermaine interpretato nella soap opera General Hospital.

Nata a Kansas City il 22 febbraio 1945, l’interprete si è spenta domenica 12 gennaio in un ospedale di Los Angeles per le complicazioni di una lunga malattia.

A dare l’annuncio della scomparsa è stato Frank Valentini, produttore esecutivo di General Hospital, che ha ricordato la donna come la “matriarca dell’intero cast e della troupe” della soap opera.

L’interprete ha ricoperto il ruolo della cardiologa Quartermaine dal 1977 al 2023. Per il suo ruolo ha ricevuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards, oltre a due nomination a Soap Hub e quattro a Soap Opera Digest.

Leslie Charleson ha iniziato la sua carriera nel 1964 recitando nella soap opera A Flame in the Wind. Successivamente entra nel cast di Così gira il mondo, mentre dal 1967 al 1973 ha ricoperto il ruolo di Iris Donnelly Garrison nello sceneggiato Love Is a Many Splendored Thing.

Nel corso della sua carriera, inoltre, ha ricoperto il ruolo di guest star in numerose serie tv tra cui Ironside, Happy Days, Un detective in corsia, Barnaby Jones e Friends.