L’attrice Dalyce Curry morta nell’incendio a Los Angeles: recitò in “The Blues Brothers”

L’attrice Dalyce Curry morta nell’incendio a Los Angeles

È morta all’età di 95 anni l’attrice Dalyce Curry, nota per il suo ruolo nel film del 1980 The Blues Brothers: l’interprete è tra le vittime del terribile incendio che sta devastando Los Angeles e che ha già provocato 25 morti.

La donna è morta carbonizzata nella sua proprietà di Altadena: il decesso, riportato dai media Usa, è stato confermato su Facebook dalla pronipote, Dalyce Kelley.

Secondo quanto raccontato dai media, l’attrice, martedì, si trovava nella sua abitazione senza rendersi conto della devastazione che circondava l’area intorno alla sua casa. Il giorno seguente la sua dimora era completamente rasa al suolo.

Oltre al film commedia musicale diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd, Dalyce Curry è apparsa anche in film come I 10 comandamenti e Lady Sings the Blues.

Nel frattempo è salito a 25 il numero delle vittime dell’incendio che sta devastando Los Angeles. Ventisei persone risultano ancora disperse, mentre sono circa 100mila persone che non sono ancora rientrate a casa con più di 10mila abitazioni che sono state completamente rase al suolo. Per oggi, martedì 14 gennaio, e domani, inoltre, è prevista una nuova allerta a causa dell’aumento del vento.