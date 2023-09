Lo sfogo di Leonardo Pieraccioni, multato dall’autovelox velocar

Leonardo Pieraccioni ha pubblicato un video in cui racconta di aver preso una multa a causa del velocar, l’autovelox di ultima generazione che dallo scorso aprile è attivo a Firenze e non solo, che sta mietendo numerose “vittime” per via della sua estrema precisione.

“Ho preso la multa, non me la meritavo troppo andavo a 58, ma poco importa ho sbagliato e la pagherò” ha premesso l’attore in un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’attore, quindi, va al sodo: “L’ho presa con il velocar. Ma come funziona il velocar? Quanto dura? Prima sapevi che c’era il bussolotto, tu rallentavi e sapevi che quella era la linea da non superare”.

“È un’entità astratta. C’è chi dice che duri per trenta metri, mio zio è convinto che una volta che entri in questa bolla cosmica che è il velocar, lui ti segue fino a casa. Addirittura prima di andare a dormire lo saluta, tipo The Truman Show. Quando ti prende e quando lascia questo velocar?” ha scherzato il regista de Il Ciclone.