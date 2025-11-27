Le 5 curiosità che (forse) non sapete su Bruce Willis

Tutto il mondo conosce Bruce Willis. Grande attore americano dalla carriera internazionale che negli ultimi anni ha dovuto dare l’addio alle scene per una brutta malattia. Dopo essersi affermato nel telefilm Moonlighting (1985-1989), ha raggiunto piena notorietà interpretando il poliziotto John McClane nella serie cinematografica Die Hard, che lo ha reso una delle più popolari star del cinema d’azione di sempre.

Ma ci sono cose su Bruce Willis che non tutti sanno. Niente di scabroso. Piccole curiosità sulla sua vita privata e la sua carriera che tutti abbiamo ammirato negli ultimi decenni. Partiamo dal nome. L’attore, nato a Idar-Oberstein il 19 marzo del 1955, infatti si chiama Walter Bruce Willis, ma noi tutti lo conosciamo solo con il nome di Bruce. Altra curiosità è quella legata agli incassi che hanno generato i suoi film. Un vero e proprio patrimonio. Miliardi di dollari. Nello specifico tra 2,64 e 3,05 miliardi di dollari al botteghino nordamericano e oltre 7 miliardi in tutto il mondo. Cifre mostruose che lo hanno reso nel 2010 l’ottavo attore con il maggior incasso. Nel 1999, subito dopo il successo planetario di Armageddon – Giudizio finale, che risulta il film più visto del 1998, ha raggiunto l’apice della carriera, ricevendo il plauso unanime della critica per la sua interpretazione nel film horror The Sixth Sense – Il sesto senso, che è risultato anche il suo film con il maggiore incasso in assoluto, nonché uno dei più grandi incassi della storia del cinema.

La terza curiosità è legata al suo iconico personaggio: John McClane di Die Hard (saga iniziata nel 1988). Bruce Willis infatti non era la prima scelta per il ruolo. La produzione all’inizio aveva infatti deciso di puntare su star del cinema d’azione già affermate all’epoca come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, ma entrambi furono costretti a rinunciare. Grazie alla sua verve, unita al buon cuore e al fisico robusto, Bruce ottenne il ruolo e si affermò definitivamente come grande stella di film adrenalinici.

La quarta curiosità? Come in molti sanno, il 30 marzo 2022 è stato annunciato il ritiro di Bruce Willis dalla recitazione a causa della malattia. Si tratta di afasia, malattia che porta alla perdita della parola. Motivo per cui l’attore negli ultimissimi anni di carriera ha scelto di apparire nel maggior numero di film (anche se di bassa qualità). Al momento del suo ritiro Willis aveva completato otto film in attesa di uscita tra il 2022 e il 2023. Poco prima dell’annuncio della malattia, nel 2022 era stato creato un Razzie Award speciale alla “Peggiore interpretazione di Bruce Willis in un film del 2021”. Premio che, però, una volta resa nota la grave patologia di Willis è stato annullato per rispetto. Come sta oggi Bruce Willis? Nel mese di agosto 2025 l’attore è stato trasferito in un casa separata dalla famiglia a causa dell’aggravamento della demenza.

La quinta e ultima curiosità di cui forse non tutti sono a conoscenza è legata alla vita privata dell’attore americano. Il 21 novembre 1987 ha sposato l’attrice Demi Moore, dalla cui unione sono nate tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). Dopo la separazione, avvenuta nel 2000, Willis si è trasferito in un ranch nell’Idaho, continuando a restare vicino alle sue tre figlie. Anche se separati Willis e Demi Moore hanno scelto di non allontanarsi eccessivamente per stare vicini alle figlie. I due avevano deciso che finché le tre figlie non avessero raggiunto la maggiore età, qualora avessero voluto partecipare a film come attrici, almeno uno dei genitori avrebbe dovuto essere presente nel cast (come Hostage, dove Bruce recita con la figlia Rumer). Il 21 marzo 2009, nelle isole caraibiche Turks e Caicos, Willis ha poi sposato la modella Emma Heming, dalla quale il 1 aprile 2012 ha avuto la quarta figlia, Mabel Ray. Il 5 maggio 2014 è poi nata Evelyn Penn Willis. Una grande famiglia allargata che non l’ha mai lasciato solo. Specie ora che sta combattendo con questa terribile malattia.