La fattoria degli animali: lo spettacolo dal 9 al 17 aprile a Pacta dei Teatri

Dal 9 al 17 aprile 2025 al PACTA dei Teatri Salone, in via Ulisse Dini 7, a Milano, va in scena lo spettacolo La fattoria degli animali, la celebre opera di George Orwell. Da non perdere inoltre il 10 aprile – dopo la spettacolo – “Attualità di Orwell nel mondo odierno” a cura dello storico Marcello Flores.

Apologo sul tradimento della rivoluzione, pamphlet dalla scrittura tersa, incalzante, “favola” allegorica in cui la trasparenza dei riferimenti politici mai scade in didascalismo, La fattoria degli animali (1944) è assurto a piccolo classico della letteratura anglosassone del ‘900.

“Presentarne una scelta di brani è il nostro modo di ricordare l’autore George Orwell, che qui raggiunge una vetta ineguagliata di quel genio satirico che solo può scaturire da un idealismo deluso. Con pessimismo profetico, che anticipa l’utopia infernale di 1984, Orwell sembra spiare, assieme agli animali traditi e umiliati, il banchetto sguaiato e rissoso cui s’abbandonano i vecchi e i nuovi padroni: “Dodici voci si alzavano furiose, e tutte erano simili. Non c’era da chiedersi ora che cosa fosse successo al viso dei maiali. Le creature di fuori guardavano dal maiale all’uomo, dall’uomo al maiale e ancora dal maiale all’uomo, ma già era loro impossibile distinguere tra i due”.