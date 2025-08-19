Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Lo sfogo di Katia Ricciarelli: “Ho saputo da altri che Pippo Baudo era morto, l’ho trovata una cosa molto cattiva”

Immagine di copertina

Le parole della cantante, ex moglie del conduttore tv

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Katia Ricciarelli non era stata avvisata della morte di Pippo Baudo: lo rivela la stessa cantante in un’intervista-sfogo a La Verità. “Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano: ci dispiace molto per Pippo. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva” ha dichiarato l’interprete. “Sabato sera alle 21 poi mi ha chiamato Mara (Venier, ndr) Con lei mi sono sentita più forte e le ho chiesto di accompagnarmi alla camera ardente. Altrimenti sarei stata ancora più triste. Li ho visto la segretaria, Dina Minna: ‘Telefonarmi no?’, le ho detto. ‘Se la segretaria…’. E lei niente. Mi ha detto che per lei Pippo era come suo padre. Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente. Però, non voglio far polemica. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia. Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo”.

I rapporti tra Katia Ricciarelli e il conduttore tv scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni si erano interrotti da tempo: “Quando ci pensavo prima mi dicevo: se succede, come farò? Ora che il momento è arrivato, ho avvertito tanta solitudine. Alla camera ardente mi ha accompagnato Mara che è come una sorella. Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. Ho dovuto sedermi”. La cantante non sarà presente ai funerali: “Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano. E me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore”. Negli ultimi tempi il presentatore si sentiva solo e amareggiato: “Sì, ma se l’è un po’ tirata lui. Io avevo espresso alcuni desideri, lui non li ha mantenuti: meglio se ci dividiamo, altrimenti ci prendiamo per i capelli. Io li ho, lui non so quanti. Anche se non ha mai portato parrucche, come qualche malalingua diceva. Vede, la falsità delle persone”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / L'intervista inedita di Heather Parisi a Pippo Baudo: "Mi preoccupa l’idea di non esserci più"
Musica / Maneskin, c'è la data della reunion
TV / Ascolti tv lunedì 18 agosto: La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / L'intervista inedita di Heather Parisi a Pippo Baudo: "Mi preoccupa l’idea di non esserci più"
Musica / Maneskin, c'è la data della reunion
TV / Ascolti tv lunedì 18 agosto: La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi
TV / La bambina che non voleva cantare: tutto quello che c’è da sapere sul film su Nada in replica su Rai 1
TV / Il Gattopardo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alain Delon su Rai 3
TV / Vasco Rossi – I magnifici 7: lo speciale in onda in replica su Canale 5
TV / Anche io: tutto quello che c’è da sapere sul film
Musica / Selvaggia Lucarelli: “Il concerto di Fedez a Forte dei Marmi è un flop. Lui prende in giro Elodie, ma è costretto a vendere biglietti a metà prezzo”
Spettacoli / “L’erede di Pippo Baudo? Stefano De Martino: ha capito il modo di parlare al popolino”
Spettacoli / La stoccata di Pupo: "Ringrazio Pippo Baudo per non avermi mai considerato né aiutato"
Ricerca