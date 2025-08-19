Katia Ricciarelli non era stata avvisata della morte di Pippo Baudo: lo rivela la stessa cantante in un’intervista-sfogo a La Verità. “Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati sul cellulare un paio di messaggi che dicevano: ci dispiace molto per Pippo. Era morto e non me l’avevano detto. L’ho trovata una cosa molto cattiva” ha dichiarato l’interprete. “Sabato sera alle 21 poi mi ha chiamato Mara (Venier, ndr) Con lei mi sono sentita più forte e le ho chiesto di accompagnarmi alla camera ardente. Altrimenti sarei stata ancora più triste. Li ho visto la segretaria, Dina Minna: ‘Telefonarmi no?’, le ho detto. ‘Se la segretaria…’. E lei niente. Mi ha detto che per lei Pippo era come suo padre. Anche l’avvocato Giorgio Assumma non mi ha detto niente. Però, non voglio far polemica. Speravo che la notizia me la dessero Dina o Tiziana, la figlia. Ma ripeto: niente polemiche, non sono loro le persone poco sincere di cui parlo”.

I rapporti tra Katia Ricciarelli e il conduttore tv scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni si erano interrotti da tempo: “Quando ci pensavo prima mi dicevo: se succede, come farò? Ora che il momento è arrivato, ho avvertito tanta solitudine. Alla camera ardente mi ha accompagnato Mara che è come una sorella. Ho dato un bacio alla bara e mi sono commossa pensando che dentro c’era lui. Ho dovuto sedermi”. La cantante non sarà presente ai funerali: “Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano. E me lo voglio ricordare com’era quando ci siamo sposati lì, nel 1986. Me lo porterò nella testa e nel cuore”. Negli ultimi tempi il presentatore si sentiva solo e amareggiato: “Sì, ma se l’è un po’ tirata lui. Io avevo espresso alcuni desideri, lui non li ha mantenuti: meglio se ci dividiamo, altrimenti ci prendiamo per i capelli. Io li ho, lui non so quanti. Anche se non ha mai portato parrucche, come qualche malalingua diceva. Vede, la falsità delle persone”.