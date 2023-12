Kate Micucci, attrice di Big Bang Theory: “Ho un tumore ai polmoni”

Kate Micucci, attrice nota per aver ricoperto il ruolo di Lucy nella sitcom The Big Bang Theory, ha rivelato di avere un tumore ai polmoni.

In un video postato su TikTok, infatti, l’interprete ha rivelato: “Ieri ho subito un intervento chirurgico per un cancro ai polmoni. È davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia. Ma immagino che succeda e quindi la notizia più bella è che l’hanno preso all’inizio, l’hanno tirato fuori: sto bene. Probabilmente mi muoverò lentamente per alcune settimane, ma poi tornerò a farlo”.

Attrice e comica statunitense, Kate Micucci, che ha 43 anni, è conosciuta soprattutto per aver interpretato Stephanie Gooch in Scrubs – Medici ai primi ferri, Shelley in Aiutami Hope! e, come detto, Lucy in The Big Bang Theory.

Nel 2021, invece, ha preso parte alla decima stagione di American Horror Story, interpretando la First Lady Jaqueline Kennedy.

L’attrice ha fatto la sua prima apparizione in The Big Bang Theory, la sitcom che racconta in chiave ironica le vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati e nerd, nella sesta stagione instaurando una breve relazione con uno dei protagonisti della serie, Raj.