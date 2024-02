Le cause della morte di Jett, il figlio di John Travolta scomparso nel 2009

Quali sono state le cause della morte di Jett, il figlio di John Travolta scomparso nel 2009 a soli 16 anni? Il 2 gennaio 2009, mentre è in vacanza con la famiglia alle Bahamas, il ragazzo, sedicenne, muore per cause non ben precisate (forse un attacco cardiaco o una convulsione epilettica).

La famiglia ha poi dichiarato che Jett soffriva della sindrome di Kawasaki, una malattia che provoca l’infiammazione dei vasi sanguigni nei bambini e che, in forma grave, può causare seri problemi al cuore. Molti accusarono Travolta di non aver mai ammesso che il figlio fosse autistico, cosa per cui in passato era stato criticato anche dal Sunday Telegraph e dall’Hollywood Interrupted, ma l’attore ha sempre smentito. Il 10 aprile 2006 la Hollywood Interrupted aveva chiesto pubblicamente alla coppia di curare il figlio privatamente e la moglie Kelly Preston aveva confermato l’autismo del figlio. L’anno dopo, il fratello Joey ha prodotto un documentario sull’autismo.

Dalla moglie Kelly Preston, morta nel 2020 a causa di un tumore al seno, John Travolta ha avuto altri due figli: Ella Bleu (2000) e Benjamin (2010). La figlia Ella debutta nel mondo del cinema nel 2010, al fianco del padre nel film Daddy Sitter.