L’accusa dell’ex di Morgan: “Mi ha chiesto foto hot in cambio di soldi”

Jessica Mazzoli contro Morgan: “Mi ha chiesto foto hot in cambio di soldi”

Jessica Mazzoli ha accusato l’ex Morgan di averla ricattata. I due sono genitori di Lara e Jessica ha spiegato che Morgan l’ha ricattata chiedendo foto hot in cambio di soldi: “Ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”, ha spiegato Jessica al settimanale Nuovo. “Da quando mi sono rifatta il seno a gennaio lui mi chiede di mandargli foto a petto nudo”.

Jessica ha proseguito portando a galla dei precedenti: “Già in passato mi mandava delle foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi. Stavolta però ho ceduto. Gli ho mandato quella foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. Era un ricatto sottile, ma se non assecondavo dovevo ricorrerlo per un bonifico. So che sarò criticata, ma l’ho fatto solo per mia figlia”.

Jessica Mazzoli oggi è legata sentimentalmente a Baby Diablo e si sente più forte rispetto al passato. “Chiederò l’affidamento di Lara. È una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto”.

