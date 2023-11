Jennifer Aniston distrutta dalla morte di Matthew Perry: “Ha perso 5 chili e non esce più di casa”

Jennifer Aniston distrutta dalla morte di Matthew Perry

Jennifer Aniston sarebbe letteralmente a pezzi dopo la morte dell’amico e collega Matthew Perry, con il quale ha condiviso il set di Friends.

Lo sostengono alcuni amici dell’interprete alla rivista PageSix, secondo cui le condizioni di Jennifer Aniston sarebbero preoccupanti: “L’ultima volta che abbiamo visto Jennifer è stato al funerale di Matthew, venerdì scorso. È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono”.

“Per lei è una seconda enorme perdita nel giro di pochi mesi. È appena passato il primo anniversario della morte di suo padre. Jennifer non aveva ancora ripreso completamente il suo equilibrio, e ora questa nuova perdita le ha come inferto il colpo di grazia” hanno aggiunto i suoi amici.

Jennifer Aniston, insieme agli altri componenti del cast della sitcom, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, la scorsa settimana ha partecipato ai funerali di al cimitero di Matthew Perry, che si sono tenuti al cimitero Forest Lawn di Los Angeles.

“Non riusciva a stare in gruppo, ogni persona per lei era fonte di ricordi dolorosi” ha dichiarato una fonte al giornale aggiungendo: “Ai funerali anche se il cast si è unito alla cerimonia intima, non ha però voluto assistere alla sepoltura, dove è stata suonata la hit di Peter Gabriel e Kate Bush Don’t Give Up“.